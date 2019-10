Wyniki wyborów 2019. Sławomir Neumann mówił: "rzygam Tczewem". Ludzie i tak na niego głosowali

Wyniki wyborów parlamentarnych pokazują, że część wyborców gotowa jest wybaczyć największe obelgi. Mimo afery z taśmami Sławomira Neumanna, gdzie padły słowa o "rzyganiu Tczewem", na kandydata zagłosowało ponad 1000 mieszkańców tego miasta.

Sławomir Neumann jeden z liderów Platformy Obywatelskiej i lider listy POKO zebrał w regionie ponad 21,5 tys. głosów (dane częściowe Państwowej Komisji Wyborczej). Uzyskał czwarty wynik w okręgu wyborczym Gdańsk. Wyprzedzili go Jarosław Wałęsa, Piotr Adamowicz i Agnieszka Pomaska. Kandydaci komitetu Koalicji Obywatelskiej uzyskali 41 proc. poparcia.

Wyniki wyborów 2019. Sławomir Neumann sponiewierał wyborców. I tak głosowali

Dokładnie 1182 osoby zagłosowały na Sławomira Neumanna z miasta Tczewa. Co należy uznać za wynik co najmniej zdumiewający. Zaledwie tydzień przed wyborami TVP ujawniło taśmy, na których polityk kompromitował się w oczach mieszkańców Tczewa (woj. pomorskie).

- "Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem [...] Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p...by, naprawdę”- brzmiały słowa Sławomira Neumanna. Na taśmach zarejestrowano spotkanie, które miało miejsce w biurze Platformy Obywatelskiej w Gdańsku pod koniec 2017 r.

Po ujawnieniu nagrania wielu mieszkańców Tczewa poczuło się obrażonych. Sprawę relacjonował lokalny portal i tym doniesieniom towarzyszyło wielkie oburzenie. "Panie Neumann! Żałuję wszystkich głosów, jakie na pana oddałem! Jednocześnie cieszę się, bo teraz wiem co pan myśli o mnie i o innych mieszkańcach Tczewa! Już nigdy na pana nie zagłosuję! Po takich słowach powinien pan odejść ze sceny politycznej na zawsze!" - brzmiał jeden z wielu podobnych komentarzy.

Wyniki wyborów 2019. Wyborcy wybaczyli

A jednak znaleźli się tacy, którzy przełknęli zniewagę i oddali głos na polityka. Przypomnijmy, że przeprosił za swoje słowa. Tłumaczył, że nie adresował ich do mieszkańców Tczewa, ale do innych działaczy PO z tego miasta. - W PiS musi być pożar w związku z kryzysem w służbie zdrowia, skoro sięgają w brudnej kampanii do nielegalnych nagrań - mówił Wirtualnej Polsce, komentując opublikowane taśmy.