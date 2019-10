Wyniki wyborów 2019. Afera samolotowa nie zaszkodziła Markowi Kuchcińskiemu

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 mogą podobać się Markowi Kuchcińskiemu. Nie tylko dlatego, że wygrało je Prawo i Sprawiedliwość, ale też dlatego, że sam były marszałek Sejmu zdobył imponującą liczbę głosów.

Aż 61 262 - tyle osób zagłosowało na Marka Kuchcińskiego w wyborach parlamentarnych 2019. To daje 15,68 proc. To dane cząstkowe obwodowych komisji wyborczych. Oznacza to, że afera samolotowa nie zaszkodziła byłemu marszałkowi Sejmu.