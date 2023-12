Ogromna kwota i przeprosiny z TVP. Brejza wygrał. Mamy komentarz

- To dzięki pracy dziennikarzy wolnych mediów - powiedział poseł KO. - Wszystko było przeczesane. To była totalna inwigilacja. Żaden obywatel Polski nie może być cyfrowo zabijany, za to, że jest przeciwnikiem władzy. Władza PiS chciała mnie cywilnie zabić, bardzo perfidnymi metodami. Sama prokuratura PiS wszczęła postępowanie po naszym wniosku. Od dwóch lat mam status pokrzywdzonego i w tej sprawie nie dzieje się nic. Wierzę, że działania niezależnej prokuratury i komisji śledczej doprowadzą do ujawnienia układu personalnego, który stał za operacją. Za tym nie stoją agencji z Bydgoszczy, którzy uciekli do Orlenu - dodał.