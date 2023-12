Kolejni gotowi zeznawać przed komisjami śledczymi. Krążą nazwiska znanych polityków

Co na to PiS? Z naszych rozmów wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie wskazała jeszcze kandydatów do komisji śledczych, ale zamierza ich zgłosić. Klucz jest już rozpisany - mają to być posłowie-prawnicy. Wśród nich m.in. Marcin Przydacz czy Przemysław Czarnek.