Wyciekły plany. Tak Putin chce uczcić Dzień Zwycięstwa

Teraz stacja CNN podaje, że w Dzień Zwycięstwa Putin może formalnie wypowiedzieć wojnę Ukrainie i tym samym ogłosić powszechną mobilizację w Rosji. Do tej pory inwazja na Ukrainę to oficjalnie - przynajmniej według rosyjskiej propagandy - "specjalna operacja wojskowa", a za używanie słowa "wojna", np. przez media, mogły grozić surowe konsekwencje. 9 maja ma się to zmienić - uważają oficjele z USA i Wielkiej Brytanii.