Putin będzie świętował sam. W "Dzień Zwycięstwa" nie odwiedzi go nawet Łukaszenka

Rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow przyznał, że rosyjski przywódca nie zaprosił i nie zamierza zapraszać zagranicznych przywódców na defiladę, która będzie organizowana na Placu Czerwonym 9 maja. - Faktem jest, że nie jest to data rocznicy. To jest nasze święto, to święto dla całej Rosji, dla wszystkich Rosjan. Ale nie zaprosiliśmy zagranicznych przywódców - powiedział Pieskow, cytowany przez RIA Novosti.