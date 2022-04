Rosjanie grzęzną w donbaskich rzekach. "Operacja" się ślimaczy

- Taktycznie każda rzeka, która na mapie wygląda jak stróżka, w rzeczywistości jest praktycznie nie do pokonania - mówi nam wojskowy. - Rosjanie będą atakowali tylko wybrane, dostępne kierunki. Kierunki, do których dostęp będą miały czołgi. Inaczej będą one tonąć w bagnach. Rosjanie nie dadzą rady się przez nie przedostać - podkreśla rozmówca WP.