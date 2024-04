Wybory w Turcji. Erdogan "dostał żółtą kartkę i jest blisko czerwonej"

Jak dodaje, "te wyniki to bezprecedensowa porażka". - Jak przyjrzymy się wynikom do rad prowincji, to partia prezydenta osiągnęła najgorszy wynik w swojej historii. Jest gorszy niż w 2002 roku, kiedy wygrała wybory parlamentarne i zaczęła rządzić w Turcji. Choć, warto pamiętać, że te rządy bardzo ją zmieniły. Na gorsze. Nie jest to jednak totalna klęska, bo partia Erdogana zdobyła ponad 30 procent głosów - wylicza ekspert.