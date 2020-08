Wybory prezydenckie na Białorusi. Wyniki exit poll państwowej telewizji

Białorusini głosowali w ok. 6 tys. lokali wyborczych, które otwarte były od godz. 8 do godz. 20 czasu lokalnego czasu (czyli w godz. 7-19 czasu polskiego). Wcześniej przez pięć dni obywatele Białorusi mogli oddać głos przedterminowo. Białorusini przebywający w Polsce głosowali w ambasadzie w Warszawie i w konsulacie w Białej Podlaskiej. Mimo oficjalnego zakończenia głosowania, przed warszawską ambasadą nadal gromadzą się Białorusini i wspierający ich mieszkańcy stolicy.

"Nadal dochodzi do aresztowań. Zatrzymano dziś co najmniej 50 niezależnych obserwatorów. W całym kraju aresztowano dziesiątki lub setki osób" - napisał w mediach społecznościowych dziennikarz Franak Viacorka. Opozycjoniści z Mińska informują o kłopotach z dostępem do komunikatorów internetowych.