Białorusini wybierają prezydenta. "Łukaszenka wszystko bardzo przeżywa"

Białorusini od rana wybierają prezydenta. I chociaż do walki stanęło kilku kandydatów, a wśród nich gromadząca tysiące ludzi na wiecach Swietłana Cichanouska, to jednak wynik wyborów jest do przewidzenia. Najprawdopodobniej Aleksandr Łukaszenka obejmie władzę na następne pięć lat, ale mogą to być najcięższe lata jego rządów.