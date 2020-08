Wybory na Białorusi już w niedzielę. Coraz mocniejsze represje

Mundurowi sporządzili raport, który mówił o "złych warunkach bytowych dzieci" aresztowanego i jego żony. - Według milicjantów w domu panował bałagan i ponoć wszędzie walały się niedopałki oraz puste butelki po alkoholu. To oczywiście nieprawda i nawet nagranie [milicyjne] o tym świadczy. Nigdy jednak nie uwzględniono go jako dowodu w sprawie - powiedziała Amnesty International Witalia Nawumikowa.

Ofiarą innej szokującej sytuacji była Wioletta, partnerka prześladowanego opozycjonisty Dmitrija Łukomskiego. Nagrała ona milicjantów, którzy przyszli do ich domu w poszukiwaniu mężczyzny. To wystarczyło, by funkcjonariusze zabrali ją na posterunek na przesłuchanie.

- Zapytali mnie, dlaczego próbowałam nagrać ich najście na mój dom i to, jak przypatrywałam się ich czynnościom, no to odpowiedziałam, że chciałam się chronić. Wtedy jeden z nich powiedział: "No dobra, teraz nas nie nagrywasz, możemy cię zgwałcić i nie będziesz w stanie tego udowodnić" - powiedziała kobieta.