Białoruś. Swiatłana Cichanouska: „Białorusini odzyskują poczucie swej wartości”

„Nie będziemy w stanie zapobiec oszustwom wyborczym”, powiedziała w piątek w Mińsku agencji AFP Swiatłana Cichanouska, najpoważniejsza rywalka Aleksandra Łukaszenki i nadzieja białoruskiej opozycji w niedzielnych wyborach prezydenckich (9.08.2020). Już od rozpoczęcia przedterminowego głosowania we wtorek doszło do „bezwstydnych” manipulacji”. „Trzeba być realistą”, dodała.

Za rządów prezydenta Aleksandra Łukaszenki , piastującego to stanowisko od 1994 r., opozycja jest celem masowych represji. Wielu potencjalnych kandydatów na prezydenta siedzi w więzieniu. Co najmniej 1100 osób zostało aresztowanych od maja na wiecach wyborczych – szacuje organizacja obrony praw człowieka „Wiasna”. Dopiero w czwartek (6.08.2020) została tymczasowo zatrzymana szefowa sztabu wyborczego Cichanouskiej, potem jednak zwolniona.

Mimo tych nacisków władz tysiące ludzi wzięło w minionych tygodniach udział w wiecach wyborczych kandydatki opozycji. Ze względu na związane z tym ryzyko, nie chciała publicznie wzywać do protestów, powiedziała AFP. „Ci tam u góry nie wiedzą, co to znaczy pokojowy protest”. Szybko mogłoby dojść do przelewu krwi.