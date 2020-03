Wybory prezydenckie 2020. Wojciech Hermeliński o projekcie PiS: jest to robione w złej wierze

- To nie jest powrót do głosowania korespondencyjnego na zasadzie, że powinno być przywrócone dla dobra głosujących, tylko chodzi o efekt jednostkowy, widać jak na dłoni, że jest to robione w złej wierze - powiedział w rozmowie z RMF FM Wojciech Hermeliński, były przewodniczący PKW .

Dodał, że najlepiej byłoby, gdyby "prezydent Andrzej Duda przynajmniej fragmenty tej ustawy - po jej przyjęciu przez parlament - skierował do Trybunału Konstytucyjnego". - Obawiam się, że tego nie zrobi. To głosowanie przede wszystkim jemu służy - dodał Hermeliński.

- Jak szybko to rozwiązanie wejdzie w życie, to też kwestia terminarza - powiedział we wtorek wieczorem Piotr Mueller, rzecznik rządu, zaznaczając, że zależy to również od tego, jak zachowa się Senat.