Wybory prezydenckie 2020. Najnowsze sondaże pokazują: Andrzej Duda pewny zwycięstwa w pierwszej turze. Później będzie problem

Wybory prezydenckie 2020. Sondaże: zwolennicy opozycji bardziej zmobilizowani

Dziś jednak sytuacja jest inna: według naszych informacji, z wewnętrznych badań PO wynika, że to zwolennicy Trzaskowskiego są dziś najbardziej zmobilizowani, żeby oddać głos w wyborach (aż 96 proc.). Wśród wyborców PiS ta mobilizacja jest dziś mniejsza: jedynie 85 proc. z nich - jeśli wierzyć badaniom - jest gotowych "zdecydowanie pójść na wybory". Stąd też organizowane przez rząd tuż przed wyborami akcje profrekwencyjne, typu "bitwa o wozy strażackie" w gminach do 20 tys. mieszkańców .

Jeszcze niedawno niektórzy politycy PiS rozsiewali plotki, że Andrzej Duda w wewnętrznych, niepublikowanych nigdzie badaniach może liczyć na 46 proc. poparcia, a brakujące 4-5 proc. da mu w pierwszej turze wyborów wizyta u Donalda Trumpa. Dziś wiemy, że wylot polskiego prezydenta do Stanów Zjednoczonych nie zmieni wyborczego krajobrazu, choć sztab głowy państwa wizytę - przynajmniej oficjalnie - zalicza do udanych.

Wybory prezydenckie 2020. Czarny sen Andrzeja Dudy i szansa dla Rafała Trzaskowskiego

Faktem jest, że jeszcze w ubiegłym tygodniu w wewnętrznych sondażach sztabu PiS (które partia rządząca robi codziennie, uwzględniając w większym niż wcześniej stopniu wyborców wielkomiejskich) Duda wyraźnie przekraczał 40 proc. Później jednak znów stracił kilka punktów, wracając na próg 40 proc. M.in. stąd decyzja, by na ostatnim odcinku kampanii do mobilizacji wyborców PiS wykorzystać autorytet i charyzmę prezesa. Czy skutecznie? Raczej nie.

Świadomi sytuacji politycy PiS wiedzą, że najgorszy scenariusz dla Andrzeja Dudy to przebicie przez Rafała Trzaskowskiego bariery 30 proc. poparcia i zmniejszenie dystansu do głowy państwa. - To rozbudziłoby nadzieje zwolenników opozycji i zmobilizowało ich w drugiej turze. To jest poważne zagrożenie - zauważają nasi rozmówcy.