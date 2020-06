NEWS WP: PiS zmienia prawo. Jarosław Kaczyński chce wzmocnić pozycję kobiet na rynku pracy. Znamy projekt ustawy

Planem prezesa PiS było wygłoszenie w środę mobilizacyjnego przesłania do młodych i wsparcie w kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. Celem było zagrzewanie zwolenników Zjednoczonej Prawicy do wyborczego boju.

Mobbing ekonomiczny wobec kobiet. PiS chce zatrzymać patologie na rynku pracy. Szczegóły projektu

Jak piszą autorzy w uzasadnieniu projektu podpisanego przez Jarosława Kaczyńskiego: "Konstytucja przewiduje ochronę wartości powiązanych z pracą. Do takich należy zasada równouprawnienia płci m.in w życiu gospodarczym. Art. 33 ust. 2 Konstytucji przewiduje, iż kobiety i mężczyźni mają równe prawo do '[…] kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości[…] oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych[…]'."