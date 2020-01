Wybory prezydenckie 2020. Kulisy spotkania Hołowni z biznesmenami

Jak ustaliła Wirtualna Polska, na spotkaniu Szymona Hołowni z przedsiębiorcami i biznesmenami w Podkowie Leśnej doszło do wpadki kandydata na prezydenta. Pytany o konkretne punkty programu wyborczego odpowiadał wymijająco albo w ogóle nie udzielał odpowiedzi. Według współpracowników Hołowni, program ma być gotowy w styczniu.

Według naszych informacji, do spotkania doszło kilka tygodni temu w Podkowie Leśnej pod Warszawą.

- To było tzw. spotkanie z warszawskim biznesem, na którym Hołownia chciał przekonać i zachęcić przedsiębiorców do przekazania funduszy na jego kampanię. Najdelikatniej mówiąc: nie zrobił dobrego wrażenia. Nie potrafił odpowiedzieć na większość pytań dotyczących programu wyborczego - mówi nam nasz informator, uczestnik spotkania.

- Na pytania o podatki i sprawy dotyczące obronności odpowiadał wymijająco albo mówił, że nie ma jeszcze sprecyzowanego zdania. W kwestii np. wojsk obrony terytorialnej w ogóle nie chciał się wypowiadać. Uczestnicy spotkania słyszeli najczęściej, że program jeszcze nie jest gotowy, a on musi skonsultować się z doradcami – dodaje nasz rozmówca.

I jak dodaje, jedna sprawa przy której miał sprecyzowane poglądy to…myślistwo. – Zapowiedział, że doprowadzi do delegalizacji polowań na zwierzynę. Można było odnieść wrażenie, że z tego tematu uczyni numer jeden swojej kampanii prezydenckiej – dodaje nasz informator.

W podobnym tonie wypowiadał się dwa dni temu w programie Wirtualnej Polski i Telewizji Polsat "Newsroom”. - Być może będę pierwszym kandydatem, który jak skończy kampanię, to tak naprawdę nie skończy. Ale zacznie myślenie o państwie – mówił Hołownia.

Kilka dni temu okazało się że polityka zagraniczna również nie jest jego mocną stroną. Pytany o komentarz do napiętych stosunków polsko - rosyjskich mówił:

- Być może zadzwoniłbym do Władimira Putina , ale mam świadomość dlaczego wybuchła ta afera. Aby oddzielić nas od społeczności międzynarodowej i podzielić wewnętrznie. Najpierw przedyskutowałbym sprawę z ekspertami od polityki zagranicznej - powiedział Hołownia na antenie Polsat News.

Kiedy dziennikarz dopytywał Hołownię: czy na miejscu prezydenta Dudy zwołałby Radę Bezpieczeństwa Narodowego . ten odparł, że tak. Nie znał jednak odpowiedzi na pytanie, ilu członków liczy Rada. Oświadczył tylko, że to "świetne narzędzie".

Darowizny i własne oszczędności

Dziennikarz swoją decyzję o kandydowaniu w wyborach prezydenckich ogłosił 8 grudnia w Gdańsku. Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl, Hołownia w wyborach prezydenckich otrzymałby 16 proc. poparcia. To wzrost o 3 proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Na prowadzeniu nadal pozostaje prezydent Andrzej Duda, na którego chce głosować 43 proc. ankietowanych. Z kolei na Małgorzatę Kidawę – Błońską 26 proc.