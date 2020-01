WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze szymon hołownia + 2 donald tusknewsroom oprac. Anna Kozińska 58 min. temu Szymon Hołownia chciałby, by Donald Tusk mu doradzał Nie będzie pan w kampanii prezydenckiej strzelał słowem do konkurentów? – Po co? Nigdy w życiu! – odpowiedział w programie WP #Newsroom Szymon... Rozwiń Ze swoich Strzelało Twardy wobec p … Rozwiń Transkrypcja: Ze swoich Strzelało Twardy wobec prawa miękki wobec ludzi i bardzo precyzyjnie rozgraniczać niezgadzanie się z poglądami człowiek Jasno o tym Ale nigdy nie atakować człowieka mam nadzieję Dam temu wyraz że ja naprawdę wszystkich moich kontrkandydat Przeciwników autentycznie szanuję bo jestem przekonany że mają dobre intencje to się z nim jeżdżę Rozumiem że Że Szymon Obiecuję że żadnej mowy Absolutnie Nikt Nie to nie to by było zaprzeczenie w ogóle wszystkiego co ja wierzę I po co ja do tej polityki idę na Na Ile ruchów do przodu Panna Tą kampanię i to A1 lub do przodu Ma 2 lata do przodu Panie To jest tak że ja mam wrażenie że nie tylko mam szansę być pierwszym chyba prezydentem Historii Polski który pierwszy sobie sam Muzykant Ale naprawdę od początku do końca Bo nie będzie żadnych serwitutów politycznych konieczności zatrudnienia kogoś z tego czy innego skrzydła frakcja może z terenu jeszcze to Sprawdzony No ja potrzebuję tego miejsca i tak dalej tak Ale też może będę pierwszym kandydatem który tak naprawdę Jak skończę kampanię to jej nie skończy tylko zacznie tak naprawdę całą to całe to myślenie o pa Bo my mamy bardzo precyzyjnie wraz ze swoją moich współpracowników Przemyśla Co chcemy robić przez najbliższe lata będziemy o tym opowiadać już już niedługo jak się zacznie Rondo przodu 2 5 lat 5 lat Jeżeli się uczciwie o tym myślisz a myśleć 5 lat do przodu bo to jest program na 5 lat i to nie jest tak że jeżeli udałoby mi się Wybory W stanie w pięć minut po ich wygraniu wprowadzić w życie wszystkie te rzeczy które mam Będzie ciężko Ale to jest program na parę lat bo to odwraca Sposobu myślenia o Budowanie zupełnie inne My jeżeli Postrzeganie państwa to będzie zadanie na I gdzie pan 5 Swoim wyobrażeniu Jaros Gdzie widzisz Bo to są też To prawda Tylko że ja nie decyduje a nie o losie Donalda Tuska ani o losie Jarosława Kaczyńskiego ani nawet Oni chyba nie bardzo Niby składni żebym ja o tym rośnie Natomiast myślę że Donald Ze swoimi notesem i ze swoimi kontaktami na świecie jest absolutnie wymarzona Osobą do tego żeby pełnić ważne funkcje w światowej polityce I to chyba był nie było dobrze tak mi się przynajmniej wydaje Oczywiście dużo bar Ja zaczynające te drogę Żeby angażował się w Biedronce polskie spory bo to jest już Inny Odra Tak dlatego że on ma naprawdę olbrzymie kompetencje między na Też projektor bezpośrednio dzwoni i łączy się z największe I oni z nim rozmawiają bo w ogóle Nie nie rozmawialiśmy z Markowa 435 Mam nadzieję że taka rozmowa W przyszłości będzie możliwe bo cenie bo cenie Choć nie Wyborów prezydenta