Szymon Hołownia porozmawiał z internautami. "Korci go" ws. orędzia w TVP

Szymon Hołownia chce pokazać, że zależy mu na opinii Polaków. Kandydat na prezydenta wieczorem włączył Facebooka, by porozmawiać z internautami "o Polsce". Po serii technicznych wpadek odpowiadał na pytania m.in. o hejt, którego doświadcza. I zachwycał się konstytucją.

Szymon Hołownia chce zostać prezydentem Polski (PAP, Fot: Adam Warżawa)

Kilka tysięcy osób dołączyło w piątek wieczorem do czatu z Szymonem Hołownią. Kandydat na prezydenta rozpoczął internetowe spotkanie z półgodzinnym opóźnieniem. Wyjaśnił, że doszło do technicznych problemów. Mimo to dopiął swego i zrealizował relację live ze swojego telefonu.

- Rozmowa jest klejem - podkreślił Hołownia. Prezenter i publicysta chce, by w najbliższym czasie doszło do wielu dyskusji na temat tego, jak ma wyglądać Polska. - Nie chodzi tu o to, żebym lansował swoje czy ekspertów tezy. Musimy się w tej rozmowie spotkać - zauważył.

Przyznał, że jest przygotowany na hejt. - To nie jest konkurs piękności (...). Czasami ta prezydentura będzie czymś w rodzaju twórczego napięcia - powiedział Hołownia. I dodał, że "jedność to nie jest jednolitość".

Szymon Hołownia ucina spekulacje ws. finansowania jego kampanii

Szymon Hołownia podczas wieczornego czatu wypowiedział się na temat swoich działań podczas ewentualnej prezydentury. - Mnie bardzo korci, żeby zgłosić się do TVP z orędziem co tydzień - wyznał. I zapewnił, że będzie gotowy na debatę z innymi kandydatami na prezydenta. Dodał też, że telewizja publiczna jest obecnie dla niego, zwłaszcza jako byłego dziennikarza, dużą "raną".

Wyjaśnił również, od kiedy można wpłacać pieniądze na jego kampanię. - Gdy powołamy komitet wyborczy wyborców, on wtedy założy swoje konto - powiedział. Hołownia zdaje sobie sprawę z tego, jakie plotki na temat finansowania jego startu krążą w sieci oraz w mediach. - To wszystko bzdury - zapewnił. Utrzymuje, że to jego zwolennicy pomogą mu w wygranej.

Prezenter został zapytany o stosunek do szczepień. - To wielkie dobrodziejstwo nauki i ludzkości. Moje dziecko jest szczepione i ja też przeszedłem wszelkie szczepienia. To akt odpowiedzialności i solidarności - podkreślił. Poproszono go również o głos ws. wspierania przedsiębiorców. - Czas przywrócić im poczucie stabilności - podkreślił.

Szymon Hołownia o ustawach. Którą by podpisał?

Wiele pytań zadanych na czacie dotyczyło kwestii równości płci i LGBT. - Jeżeli ja będę prezydentem, a wy to przegłosujecie - związki partnerskie dla osób tej samej płci - to ja nie miałbym problemu z podpisaniem tej ustawy - zapewnił Szymon Hołownia.

Publicysta powiedział też, jakiej ustawy by nie podpisał. Chodzi o tzw. "lex Ardanowski" dotyczącą myśliwych i zwalczania ASF.

Hołownia zapewnił też, że codziennie czyta konstytucję i odnajduje w niej nowe, inspirujące rzeczy. - To trzeba oddać rządom PiS-u, że pomysły mają czasami naprawdę dobre. Gorzej z ich wdrażaniem - powiedział, chwaląc rządowy program ds. walki ze smogiem.

Szymon Hołownia zdradza, kto z nim współpracuje

Szymon Hołownia wypowiedział się również w tematach wojskowych. - Polskie lotnictwo taktyczne, myśliwskie, musi zostać jak najszybciej wyposażone w jak najlepszy sprzęt - podkreślił.

Gdy padło pytanie o problemy osób niepełnosprawnych, Hołownia postanowił uchylić rąbka tajemnicy i zdradził, że w jednym z jego zespołów wypracowujących koncepcje jest jeżdżący na wózku mówca motywacyjny Łukasz Krasoń.