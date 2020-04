Wybory prezydenckie 2020. Jarosław Gowin: jestem pewien, że nie pękniemy

- Mam nadzieję, że nie będzie to potrzebne, że znajdziemy porozumienie w ramach całej klasy politycznej, temu ma służyć dzisiejsza rozmowa z Borysem Budką , liderem KO - stwierdził Jarosław Gowin pytany przez Konrada Piaseckiego w TVN24, czy sądzi, że jest w stanie razem ze swoimi posłami zablokować ustawę o głosowaniu korespondencyjnym.

Dopytywany, czy nie obawia się, że część posłów z jego ugrupowania może jednak głosować wbrew ustaleniom, by zachować stanowisko w rządzie odparł, że ma "dużo lepsze zdanie o posłach Porozumienia". - Jestem przekonany, że w każdym przypadku będzie decydował interes państwa stwierdził Gowin.

- Kategorycznie nie mogę temu zaprzeczyć - odparł dopytywany, czy nie obawia się jednak, że PiS może "podkupić" posłów Porozumienia oferując im stanowiska w rządzie. - W polityce oferowanie stanowisk, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, jest chlebem powszednim. To że tego zachowania są czymś częstym nie oznacza, że każdy jest do kupienia, że politycy Porozumienia są do kupienia. Nie otrzymaliśmy dotacji przez 7 lat, jesteśmy ludźmi ideowymi - tłumaczył Gowin. - Jestem pewien, że nie pękniemy - dodał.