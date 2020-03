Wybory prezydenckie 2020 i lekcje religii. Ostrzeżenie z PiS po deklaracji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

- Małgorzata Kidawa-Błońska, starając się o głosy środowisk radykalnie lewicowych, chce wszcząć kolejną wojnę - mówi Adam Bielan, rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, komentując słowa kandatki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o potrzebie powrotu lekcji religii do salek parafialnych.

Małgorzata Kidawa-Błońska o opinie ws. zasad organizacji lekcji religii pytana była podczas poniedziałkowego spotkania w Piasecznie . Kandydatka Platformy Obywatelskiej na fotel prezydenta stwierdziła, że katecheza powinna wrócić do salek przy kościołach. - Jesteśmy w przededniu dyskusji, aby lekcje religii wróciły do parafii i będzie to z pożytkiem dla dzieci, bo to nie będzie kolejny przedmiot, tylko będzie to coś innego - powiedziała Kidawa-Błońska, dodając, że lekcje religii w szkołach nie sprawdziły się i "zrobiły więcej złego niż dobrego".