Wybory prezydenckie 2020. Kulisy wyjazdowego klubu PiS. Rośnie irytacja szefową kampanii Jolantą Turczynowicz-Kieryłło

Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński podczas wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego PiS w Jachrance mocno stawiali na mobilizację partii. Nie wytykali błędów, nie oglądali się wstecz, wzywali do jeszcze mocniejszego "zwarcia szeregów". Dobre wrażenie członków klubu miała zepsuć szefowa kampanii prezydenta Jolanta Turczynowicz-Kieryłło. - Wzbudziła irytację, u niektórych zażenowanie - twierdzą uczestnicy spotkania. Powód? Zamiast o kampanii, mówiła tylko o sobie.

- To było bardzo budujące i dobre wystąpienie - słyszymy w klubie PiS. Podobnie miało być z wystąpieniem premiera Mateusza Morawieckiego.

Gdy głos zabrał prezydent, wszyscy byli już w dobrych nastrojach, "w pełnym stanie gotowości" do kampanii. Sam Duda był nastawiony bojowo: mówił, że jest gotowy na wszelkie fizyczne poświęcenia, że jest gotów walczyć z hejtem, jaki ma się - jego zdaniem - wylewać na PiS ze strony sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz nieprzychylnych PiS mediów.

- Mówiła za długo, skarżyła się na złe media, które ją atakują i wyciągają jakieś rzeczy z przeszłości, ale uwagę skupiała tylko na sobie, zamiast mówić pozytywnie o kampanii. Współczujemy jej, ale to źle wyglądało - relacjonują nam posłowie z klubu PiS.

- Jednych pani mecenas wkurzyła, innych rozśmieszyła. Ale nie tak to powinno działać... - załamuje ręce jeden z rozmówców Wirtualnej Polski.

Póki co mecenas Turczynowicz-Kieryłło zmuszona jest tłumaczyć się w mediach za swoją działalność z przeszłości czy nie do końca fortunne wypowiedzi. Szefowa kampanii prezydenta wzbudza dziś ciekawość większą niż sam... prezydent. A to w PiS uznawane jest za "fatalne".