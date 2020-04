Wybory prezydenckie 2020. Borys Budka po rozmowie z Jarosławem Gowinem: jesteśmy dobrej myśli

Jak pisaliśmy w poniedziałek w Wirtualnej Polsce, Jarosław Kaczyński obawia się kuluarowych rozmów Jarosława Gowina z jego politycznymi przeciwnikami. Szef PO Borys Budka przekonywał koalicjanta PiS do poparcia jego nowej propozycji dotyczącej wyborów prezydenckich .

- Wybory muszą się odbyć w sposób demokratyczny i zgodny z konstytucją i taki by nie narażać Polaków, na utratę zdrowia i życia, tylko dlatego, że ktoś chce wybrać tego a nie innego kandydata, w tym, a nie innym terminie - stwierdził obecny na konferencji marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - Rozmawiamy z naszymi koalicjantami w Senacie. Wybory muszą się odbyć w zgodzie z Konstytucją i z troską o zdrowie i życie Polaków - dodał.

- W Senacie czekamy na opinie wszystkich instytucji, do których się zgłosiliśmy. Kiedy spłyną, będziemy mogli podjąć decyzje. Senat to miejsce rozmowy dla wypracowania optymalnych rozwiązań - dodał marszałek Senatu.

- Zgodnie z zapowiedzią rozpoczęliśmy konsultacje propozycji dotyczącej zmian ws. propozycji. To co należy podkreślić, to dobra atmosfera rozmów. Jednak jedynym projektem, który leży obecnie na stole jest nasza propozycja - oświadczył chwile później lider Porozumienia Jarosław Gowin.