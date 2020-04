Wybory prezydenckie 2020. Korespondencyjne szachy na szczytach władzy

Wybory 2020. PO: Duda ma prawo do reelekcji

Ten, można założyć, negocjacji nie podejmie. Z punktu widzenia politycznego to nic dziwnego – Kaczyński nie ma elementarnego zaufania nawet do swojego (wciąż) koalicjanta Jarosława Gowina, którego podejrzewa o "spiski" nie tylko z opozycją, ale nawet... z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim (Kaczyński chłodno przyjął jego piątkowe oświadczenie dotyczące wyborów prezydenckich).

Wybory 2020. PO "uspokaja" PiS

Budka: – Potrzebujemy "pięciu sprawiedliwych" od Gowina, by przyjąć ustawę obligującą rząd do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Przypomnijmy: Gowin i większość jego ludzi stanowczo sprzeciwia się forsowanym przez PiS wyborom w maju 2020 (ale też niezbyt przychylnie – jak słyszymy – spogląda na propozycję PO). – Chodzi o to by zakończyć kampanię wyborczą, a nie ją wydłużać w nieskończoność. Taki plan, to brak planu – ocenia poseł Porozumienia Michał Wypij.

Politycy PO w rozmowie z Wirtualną Polską: – Chcemy, żeby to wybrzmiało: po wprowadzeniu stanu klęski kadencja Dudy, która kończy się 6 sierpnia, będzie automatycznie wydłużana. Nie będziemy podważać jego mandatu. Ten argument wytrącamy PiS-owi z rąk, mówimy to jasno i wyraźnie.

Jeszcze jeden kluczowy aspekt: PO chce zapewnić w zmianie prawa, by rząd – z uwagi na stan klęski żywiołowej – nie musiał wypłacać firmom niepłacącym podatków w naszym kraju gigatycznych odszkodowań. To również ma wytrącać argumenty PiS-u, że stan nadzwyczajny oznacza bankructwo państwa.

Wybory 2020. Trudne negocjacje polityczne na szczycie

– Można zbudować większość parlamentarną bez Kaczyńskiego – mówi. – Przypominam, że wszystkie kluby opozycyjne i koło Konfederacji były przeciwko głosowaniu korespondencyjnemu. Jeżeli dodamy do tego głosy Jarosława Gowina i jego Porozumienia, to mamy większość, która może przegłosować przepis obligujący radę ministrów do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, jeżeli od wprowadzenia stanu epidemii minął miesiąc. Tym samym dojdzie to przesunięcia wyborów na optymalny czas, i to zgodnie z konstytucją. Właśnie takie rozwiązanie jest w naszym planie "bezpieczne wybory" – wyjaśnia lider Platformy.