Wybory prezydenckie 2020. Borys Budka przedstawił plan na bezpieczne przeprowadzenie wyborów

Lider Koalicji Obywatelskiej zaproponował kompromisowe rozwiązanie dotyczące organizacji wyborów prezydenckich. - To wybory, w których każdy będzie mógł wziąć udział - stwierdził Borys Budka.

- Rolą odpowiedzialnych polityków jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego Polaków. Wczorajsza rekordowa liczba nowych przypadków pokazuje, że dzisiaj powinniśmy zająć się ochroną zdrowia Polaków - mówił szef PO i lider Koalicji Obywatelskiej. - W ostatnich tygodniach zawieszono lub zamknięto 60 tys. podmiotów gospodarczych. To znak, że władza powinna zająć się bezpieczeństwem ekonomicznym Polaków - dodał.

- Polski rząd i polska władza pogrążona jest w kryzysie politycznym. Dziś nie jest czas, by zajmować się wyborami, by prowadzić spory polityczne - mówił Budka.

- Rozumiejąc to, że zdecydowana większość Polek i Polaków nie chce zajmować się wyborami proponujemy rozwiązanie kompromisowe. To rozwiązanie ma jednak swoje granice. Jest nią polska konstytucja. Wychodzimy z propozycją, która pozwoli przeprowadzić bezpieczne wybory. Bezpieczne wybory, to wybory 16 maja 2021 roku. To wybory, w których każdy będzie mógł wziąć udział. To wybory mieszane. Ten czas da bowiem szanse PKW przygotować wybory tradycyjne, korespondencyjne i być może internetowe - zaproponował Budka.

- To PKW musi przeprowadzać wybory. Nie ma możliwości, by wybory przeprowadzał rząd, by karty drukował ten czy inny minister - tłumaczył Budka.

Wybory prezydenckie 2020. Budka proponuje zmiany w ustawie o stanie klęski żywiołowej

- Proponujemy, by w sytuacji, gdy stan epidemii trwa dłużej niż 30 dni, władza z automatu ogłaszała stan klęski żywiołowej - poinformował lider Koalicji Obywatelskiej. Zaproponował też wprowadzenie zmian do ustawy o stanie klęski żywiołowej. Zakładają one "ograniczoną odpowiedzialność Skarbu Państwa". Jak tłumaczył Budka, chodzi o to, by państwo wypłacało odszkodowania w stanach nadzwyczajnych tylko tym firmom, które podatki płacą w Polsce.

By plan przedstawiony przez Budkę mógł wejść w życie, Senat musiałby wprowadzić odpowiednie poprawki do ustawy nowelizującej Kodeks Wyborczy. Tej samej, którą niedawno uchwalił Sejm. Najważniejsza z tych poprawek przewidywałaby, że nowe prawo wejdzie w życie najwcześniej 6 miesięcy od podpisania przez prezydenta, a nie od razu.

Poprawki te, by zostały przyjęte przez Sejm, wymagają nie tylko poparcia nie tylko posłów całej opozycji , ale i części posłów Zjednoczonej Prawicy.

Budka zapowiedział, że zwróci się z tą propozycją do liderów wszystkich partii w Sejmie.

