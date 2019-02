Wybory do Parlamentu Europejskiego. Schetyna dostał upoważnienie zarządu, listy kandydatów w marcu

- Czujemy pełne wsparcie Donalda Tuska - mówią nam politycy Platformy Obywatelskiej. Członkowie zarządu partii poinformowali, że listy kandydatów Koalicji Europejskiej w wyborach do europarlamentu zostaną przedstawione w marcu. Według naszych informacji - do połowy miesiąca.

Grzegorz Schetyna otrzymał od zarządu PO formalne upoważnienie do zawarcia Koalicji Europejskiej z innymi partiami opozycyjnymi.

- Taka koalicja pozwoli nam wygrać z PiS, wskazują na to także najnowsze sondaże - twierdzą politycy PO (więcej tutaj ).

Zarząd partii Grzegorza Schetyny przyjął regulamin wyłaniania kandydatów w wyborach do PE. Teraz powinny go zaakceptować inne partie wchodzące do koalicji - m.in. SLD, a następnie najprawdopodobniej PSL.