Tusk o swojej przyszłości. "Mam dobrze przygotowany plan"

Spekulacje na temat politycznych losów Przewodniczącego Rady Europejskiej po zakończeniu kadencji nie milkną. Donald Tusk twierdzi, że doskonale wie, jak będą wyglądały najbliższe lata jego kariery.

Media od miesięcy donoszą, że były premier niebawem wróci do polskiej polityki. Dziennikarze i komentatorzy widzą go w różnych rolach - kandydata na prezydenta Polski, przywódcy nowego ugrupowania lub doradcy PO, z którą był związany przed objęciem funkcji szefa Rady Europejskiej. Wydaje się, że sam zainteresowany już wie, która z funkcji będzie dla niego najbardziej odpowiednia. - Ja mam dość dobrze przygotowany plan, który dotyczy mojej przyszłej kariery - powiedział Tusk w programie TVN24.

Dopytywany o to, czy wystartuje w najbliższych wyborach prezydenckich, Donald Tusk konsekwentnie odmawiał wiążącej odpowiedzi. - Przyjdzie czas na wybory prezydenckie, przyjdzie czas na decyzje. Nie mówię nie, nie mówię tak - odparł.

Były premier uchylił jednak rąbka tajemnicy w kwestii Ruchu 4. Czerwca, czyli partii, na czele której miałby stanąć. - Jest wiele spekulacji dot. przyszłych koalicji partyjnych. Czasami pojawia się pytanie, co ja mam w tej sytuacji do powiedzenia i do zrobienia. Nie potrzeba dzisiaj w Polsce kolejnej, nowej partii politycznej. Nowa partia polityczna dzisiaj w Polsce nie jest potrzebna - podkreślił.