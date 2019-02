Nowy projekt Tuska? Rafał Trzaskowski dementuje

Polityczne plany Donalda Tuska są od wielu miesięcy obiektem spekulacji. Ostatnio rosnącą popularnością cieszy się pogłoska o Ruchu 4 czerwca - nowym ugrupowaniu, któremu patronować ma właśnie szef Rady Europejskiej. Rafał Trzaskowski dementuje.

Polityk ocenił, że Donald Tusk nie podjął jeszcze decyzji co do powrotu do Polski po upłynięciu jego kadencji w Brukseli. - Ale jeśli wróci, to nie po to, żeby zakładać nową partię czy przejmować przywództwo w już istniejących partiach - dodał Trzaskowski.