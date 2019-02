Donald Tusk wraca? "Polecił Grasiowi zrobić przegląd struktur PO"

Coraz głośniej mówi się o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. Teraz wiele wskazuje na to, były premier szykuje nowy ruch polityczny. Jak donosi tygodnik "Wprost", Tusk polecił Pawłowi Grasiowi, by zrobił przegląd struktur PO.

Pojawia się pytanie, kiedy Donald Tusk wróci do Polski, by promować nowych ruch polityczny. Jak mówi jeden z rozmówców "Wprost", może do tego dojść po wyborach do europarlamentu - nawet jeśli okażą się przegrane dla opozycji. Wtedy polityk będzie miał dość czasu, by zebrać chętnych do przeprowadzenia ofensywy do Sejmu i Senatu na jesieni.