Rzecznik rządu o listach PiS: "Pokazują, jak ważna dla premiera jest polityka europejska"

- Przedstawione przez nas listy pokazują, jak dużą wagę Mateusz Morawiecki, jego rząd oraz Prawo i Sprawiedliwość przywiązują do polityki europejskiej - komentuje w rozmowie z WP Joanna Kopcińska. Rzecznik rządu wystartuje w wyborach do PE z drugiego miejsca na liście w Łodzi.

- Polityka europejska to bardzo istotny wektor dla nas. Dla polskiej racji stanu w ogóle - dodaje Kopcińska.

- Czy i kiedy dojdzie do zmian w rządzie? Wielu ministrów startuje w wyborach do PE - dopytujemy.

- Panie redaktorze, to są propozycje pierwszych miejsc kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Poczekajmy na całość list i na to, jakiego wyboru dokonają Polacy, komu powierzą misję reprezentowania Polski w PE. A tej pracy jest bardzo dużo - odpowiada Kopcińska, sugerując, iż zmian w rządzie przed majowymi wyborami nie będzie.