Wybory 2023 w Polsce. To piszą niemieckie media

Wygrana opozycji

Również dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") pisze o "wygranej partii opozycyjnych" i możliwej koalicji "centrowo-lewicowej". "Zmiana rządu w Warszawie wydaje się możliwa. Po ośmiu latach oznaczałoby to koniec rządów narodowo-konserwatywnego PiS, który głęboko zmienił kraj i doprowadził go do konfliktu z Komisją Europejską w sporze o praworządność" – czytamy.