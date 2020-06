Wybory 2020. Robert Biedroń o Rafale Trzaskowskim: czytałem o jego papudze, a nie programie

Robert Biedroń na razie nie chce powiedzieć, któremu z kandydatów przekaże poparcie przed II turą wyborów prezydenckich 2020. Zaznacza, że wciąż walczy i jest przekonany, że to właśnie on znajdzie się w II turze. - Jeśli Rafał Trzaskowski oczekuje jakiegoś poparcia, to spotkajmy się na debacie. Trzeba rozmawiać z ludźmi - mówił na antenie Polsat News.

Wybory prezydenckie 2020. Robert Biedroń chce być "czarnym koniem"

Europoseł skrytykował również prezydenta za to, że wybiera się do USA na spotkanie z Donaldem Trumpem w momencie, gdy w "12 województwach są przeciwpowodziowe alerty RCB". Biedroń nie wierzy też w budowę elektrowni atomowej w Polsce. - Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński nie potrafiliby zbudować nawet warzywniaka - stwierdził. Podobne zdanie ma ws. PCK, które uważa za "Bizancjum".

Spotkanie Biedronia z Andrzejem Dudą. Polityk Lewicy podtrzymuje warunki

Jeden z liderów Lewicy odniósł się również do odrzucenia zaproszenia prezydenta po jego słowach o LGBT. Uważa, że "Duda chciał sobie jedynie zrobić zdjęcie, by ocieplić swój wizerunek". Zaznaczył, że podtrzymuje to zaproszenie, jednak ma jedno "ale". - Są trzy słowa, które potrafi powiedzieć każdy przedszkolak, a nie potrafi tego zrobić głowa państwa. To "proszę", "dziękuję", "przepraszam". Ostatnie powinno paść z jego ust. Wciąż czekam na przeprosiny - zakończył.