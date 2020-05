Wybory 2020. Rafał Trzaskowski uderza w PiS. "Rząd miał przygotować tarczę, a nie pałkę"

Prezydent Warszawy odniósł się do wydarzeń, do których doszło na proteście przedsiębiorców w stolicy. - Nie można być opozycją totalną. To rząd wydał obostrzenia w kwestii zakazu zbierania się ludzi powyżej 50 osób. Dlatego nie wydałem decyzji, ani nie zarejestrowałem zgromadzenia. Zasadne jest pytanie o zabieranie podstawowych praw, jeśli chodzi o demonstracje. Rząd miał przygotować tarczę, a przygotował pałkę. Nie było zagrożenia - mówił.