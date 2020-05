Wybory prezydenckie. Co z nowym oświadczeniem majątkowym Rafała Trzaskowskiego?

Co roku o tej porze mogliśmy zapoznać się z oświadczeniami majątkowymi za poprzednie lata. Jako pierwsi ujawniali swój stan posiadania samorządowcy: prezydenci miast, burmistrzowie oraz radni. Tym razem na ujawnienie majątku lokalnych włodarzy poczekamy. Wszystko przez przepisy, które weszły w życie, w związku z epidemią koronawirusa.

Koronawirus w Polsce. Przepisy ws. oświadczeń

- Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw termin składania oświadczeń majątkowych za 2019 rok został wydłużony do 31 maja 2020 r. Oświadczenie majątkowe Rafała Trzaskowskiego , prezydenta stolicy, zostanie zamieszczone w ustawowym terminie w Biuletynie Informacji Publicznej – informuje Wirtualną Polskę rzecznik stołecznego Ratusza Karolina Gałecka.

Ile zarabia Trzaskowski jako prezydent stolicy? Zgodnie z przepisami jego zarobki określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. Wynika z niego, że prezydentowi przysługuje kwota zasadnicza - 5,2 tys. złotych, dodatek funkcyjny w wysokości 2,5 tys. złotych oraz dodatek specjalny, który nie może przekraczać 50 proc. łącznej sumy "podstawy" i dodatku funkcyjnego. Oznacza to, że obecne wynagrodzenie prezydenta Warszawy to ok. 12 525,94 zł brutto.