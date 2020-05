Wybory 2020. Marek Migalski: Wszechmoc Kaczyńskiego została zdekodowana. To dobry dzień dla Polski

"To bardzo dobry dzień dla Polski. Zwycięstwo rzeczywistości nad PiSem"

- To wielkie zwycięstwo Jarosława Gowina, opozycji i rzeczywistości nad PiSem i prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Oznacza to, że wybory zaczynają się na nowo. Pojawią się nowi kandydaci, którzy będą musieli zebrać 100 tys. podpisów. To również szansa na to, aby rząd zaczął współpracować z opozycją w sprawie ustaw o częściowym lub całkowitym głosowaniu korespondencyjnym - komentuje dla WP prof. Marek Migalski politolog z Uniwersytetu Śląskiego.

"To zła wiadomość dla Andrzeja Dudy"

I dodaje: - Andrzej Duda poszedł na debatę bez świadomości tego, co się stanie. Warto zwrócić uwagę, że na porozumieniu nie ma podpisu Zbigniewa Ziobry. Jeżeli wiedział o tym wcześniej, to w porządku. Ale jeżeli dowiedział się o tym w taki sposób, jak my, to jego posłowie mogą zacząć kontestować. To bardzo niekorzystna sytuacja dla obozu władzy i bardzo korzystna sytuacja dla opozycji. Została zdekodowana wszechmoc Jarosława Kaczyńskiego, przeświadczenie, że jak się uprze to może. Opozycja postawiła mu się z Jarosławem Gowinem na czele. A w poprzedniej kadencji był tylko jeden moment, kiedy notowania Platformy były wyższe niż PiS. Kiedy okazało się, że Jarosława Kaczyńskiego można ograć, pokonać. To ten moment.

## Wybory 2020. Głosowanie w sprawie wyborów korespondencyjnych