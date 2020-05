Wybory 2020. Debata prezydencka w TVP. Jak odpowiadali kandydaci?

Hołownia mówił o Kijowie, z kolei Bosak - o Budapeszcie. Duda pojechałby do Włoch. Jak tłumaczył, to oznaczałoby koniec epidemii koronawirusa. Piotrowski stawia na Stany Zjednoczone, a Jakubiak na Węgry.

Paweł Tanajno podkreślił natomiast, że nie odwiedziłby żadnej zagranicznej stolicy, zanim nie pojechałby do polskich przedsiębiorców. Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że najpierw, żeby prezydent mógł odwiedzić stolicę, musi zostać wybrany, a wciąż nie wiemy, kiedy odbędą się wybory. - Pojadę do tego, który się na to zgodzi. Na tym cały ambaras, żeby dwoje chciało na raz - stwierdził Stanisław Żółtek.

W rundzie drugiej Michał Adamczyk pytał kandydatów na prezydenta o to, jak wrócić do tempa rozwoju z ostatnich lat. - W ciągu stu dni doprowadzę do tego, żeby zlikwidować umowy śmieciowe - zadeklarował Biedroń. Piotrowski stwierdził, że przedsiębiorcy są "gnębieni". Obiecał duże obniżenie podatków. Paweł Tanajno oskarżył m.in. premiera Mateusza Morawieckiego o to, że rząd nie wypłaca Polakom pieniędzy.