Wybory 2020. Jacek Sasin o nowym terminie. "Mam nadzieję, że wcześniej niż w lipcu"

- Mam nadzieję, że głosowanie odbędzie się wcześniej. Pierwsza możliwa data to czerwiec. Wszystko zależy od tego, kiedy Sąd Najwyższy wyda postanowienie, że nie doszło do skutecznego i ważnego wyboru prezydenta i w związku z tym, będzie trzeba te wybory powtórzyć - mówił na antenie RMF FM Jacek Sasin . Wszystko zależy od decyzji Sejmu ws. weta Senatu dotyczącego ustawy o głosowaniu korespondencyjnym.

Wybory 2020. Jacek Sasin: udało się uniknąć kryzysu politycznego

Według wicepremiera porozumienie liderów Zjednoczonej Prawicy jest kompromisem, bo "wybory 2020 nie odbędą się w maju, ale będą w formie korespondencyjne". Poseł PiS podkreślał, że "udało się uniknąć kryzysu politycznego, a przedterminowe wybory parlamentarne są zawsze ostatecznością". - Nie wyobrażam sobie, aby listy poparcia były jeszcze raz zbierane. Co do nowych kandydatów trzeba to rozważyć - dodał.