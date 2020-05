Wybory 2020. Jacek Sasin o terminie 10 maja: trzeba to powiedzieć wprost, jest trudnym do zorganizowania

- Ten termin 10 maja, pani redaktor, trzeba to powiedzieć wprost: jest trudnym do zorganizowania - powiedział minister aktywów państwowych w rozmowie z Radiem ZET.

Jak dodał, jeśli ustawa o głosowaniu korespondencyjnym weszłaby w życie 7 maja, to władzom i organom państwowym nie udałoby się rozdysponować Polakom kart wyborczych.

- Ustawa mówi o tym, że pakiety wyborcze powinny trafiać do 7 dni przed wyborami - wytłumaczył wicepremier.

- Ważne, żeby Polacy wiedzieli, kto odpowiada za ten cały galimatias wyborczy, kto odpowiada rzeczywiście za tę całą sytuację, że dzisiaj, tydzień przed wyborami. Polacy rzeczywiście nie wiedzą, kiedy będą wybory. Za to odpowiada opozycja i Senat. Trzeba to wyraźnie powiedzieć - zaznaczył

Wybory 2020. Jacek Sasin skomentował doniesienia o dymisji Andrzeja Dudy

Polityk odniósł się do medialnych doniesień nt. rzekomego pomysłu kierownictwa PiS ws. dymisji prezydenta Andrzeja Dudy, która sprawiłaby, że wybory można by zorganizować w terminie najpóźniej do połowy lipca.