Wybory 2020. Radosław Sikorski: Andrzej Duda jest słabym prezydentem i powinien podać się do dymisji

- Mamy absurdalną sytuacje, że tydzień przed datą wyborów nie wiemy czy one w ogóle się odbędą, w jakiej formie i nie ma prawa na podstawie którego mogłyby się odbyć - powiedział w programie "Graffiti" w Polsat News europoseł PO Radosław Sikorski.

- Władza stosuje różne kruczki żeby naginać prawo i łamać konstytucję - to byłby kolejny. Nic nowego. Ale to przynajmniej dawałoby to szansę na bezpieczne i demokratyczne wybory, których teraz, za tydzień, z definicji być nie może, bo nie ma kampanii wyborczej - powiedział.