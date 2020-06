Wybory 2020. Burmistrz Pragi krytykuje Andrzeja Dudę. "Trzymam kciuki za Rafała Trzaskowskiego"

Burmistrz Pragi Zdenek Hrib komentuje słowa Andrzeja Dudy o LGBT

To nie pierwsza taka reakcja ze strony międzynarodowego polityka. "Oburzenie" słowami polskiego prezydenta wyraził były premier Belgii Elio Di Rupo. Nazwał Dudę "homofobem, który wspiera działania PiS zmierzające do zniszczenia praworządności ". Zażądał również reakcji wobec naszego kraju od Komisji Europejskiej oraz komisarza Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa.

Międzynarodowa prasa relacjonuje słowa polskiego prezydenta

Słowa Dudy odbiły się szerokim echem w światowej prasie. Prestiżowy "New York Times", brytyjski "Guardian", agencje Reutera, Associated Press oraz Bloomberga czy "Financial Times" - to tylko niektóre z tytułów, które opisywały słowa polskiego prezydenta. To spowodowało reakcję głowy państwa, która zarzuciła zagranicznym mediom fake newsy. Duda oznaczył redakcje w mediach społecznościowych i zamieścił trzy wpisy po angielsku.