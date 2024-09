Wyborcy w korytach [OPINIA]

Walkę z powodzią, w sensie politycznym, Donald Tusk rozpoczął fatalnie - od wypowiedzi, iż prognozy nie są alarmujące i nie ma powodu do paniki. Dziś już wiemy, że było zupełnie inaczej - fala powodziowa dopiero wzbierała i ostatnim, co powinien robić premier, to uspokajać ludzi i demotywować ich do szukania ratunku - pisze dla Wirtualnej Polski prof. Marek Migalski.