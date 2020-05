Wybierz! Podcast - Odcinek 10 - 04.05 - Jan Kanthak, Karolina Iwańska

Teoretycznie w najbliższą niedzielę mają się odbyć wybory prezydenckie. Gościem tego odcinka jest Jan Kanthak, członek sztabu Andrzeja Dudy. Rozmawiam też z Karoliną Iwańską z Fundacji Panoptykon na temat niezwykle interesującego raportu o mikrotargetowaniu internetowym w kampanii parlamentarnej w 2019 r. Na koniec cotygodniowe podsumowanie kampanii, a w nim m.in. Sądzie Najwyższym, Szymonie Hołownii i szefie PKW.

Jan Kanthak opowiada o przygotowaniach do piątkowej konwencji Andrzeja Dudy, na której prezydent zaprezentował swój program wyborczy. - To pokazuje, że głowy są pełne pomysłów, że w Zjednoczonej Prawicy nie jesteśmy sytymi kotami, które przyzwyczaiły się do tego, że rządzą, tylko wciąż mamy pomysły i jesteśmy głodni zmieniania Polski na lepsze, wprowadzania kolejnej “Dobrej Zmiany”. W sztabie są bardzo dobre nastroje - dodaje.

Polityk Solidarnej Polski mówi też o postulatach Dudy. - Na uwagę zasługuje program zwalczania chorób rzadkich - przekonuje gość “Wybierz! Podcastu”. - Warto też docenić skupienie uwagi na gospodarce, polskiej gospodarce, bo nadchodzi olbrzymi kryzys gospodarczy - mówi.

- Prezydent przez ostatnie 5 lat prezentował swój program, swoją wizję, spojrzenie na Polskę. Nie mamy do czynienia z kandydatem, który jest świeży, tylko urzędującego prezydenta, który realizował swój program - przekonuje Jan Kanthak. - Ta kampania była specyficzna, bo pan prezydent miał wiele obowiązków związanych z koordynowaniem odpowiedzi państwa na koronawirusa - dodał gość “Wybierz! Podcastu”.

Pytam też polityka Zjednoczonej Prawicy o niezrealizowane obietnice, takie jak kwota wolna od podatku na poziomie 8 tys. zł czy przewalutowanie kredytów frankowych. - Pan prezydent ma inicjatywę ustawodawczą i złożył odpowiednie projekty - broni Kanthak. - Czyli zły PiS przeszkodził prezydentowi w zrealizowaniu obietnic? - dopytuję. - Programy społeczne ustanowione przez Zjednoczoną Prawicę i prezydenta Dudę zmieniają życie Polaków. Wiem, że często się o tym powtarza, ale kiedy prezydent Duda proponował 500 plus czy obniżenie wieku emerytalnego, spotykał się z rechotem ze strony Donalda Tuska czy Jana Vinventa-Rostowskiego - mówi Kanthak. - Chciałbym, żeby ktoś pokazał mi prezydenta, który w takim stopniu zrealizował swoje obietnice - dodaje.

Poseł PiS mówi też o zniesieniu wiz do USA. - Nie ukrywam, uważam, że to osobisty sukces Andrzeja Dudy, któremu dzięki dobrym osobistym relacjom z Donaldem Trumpem udało się sprawić, by amerykańska administracja przychylniej patrzyła na polskie wnioski wizowe - przekonuje.

Jan Kanthak przekonuje, że Andrzej Duda zawetował więcej ustaw PiS niż Bronisław Komorowski ustaw PO. - Oczywiście, że prezydent Andrzej Duda jest związany z obozem Zjednoczonej Prawicy, bez tego nie byłyby możliwe te wszystkie programy społeczne. Proszę zobaczyć, co dzieje się w Senacie - widzimy, jak wyglądałoby rządzenie Polską, gdyby opozycja miała urząd prezydenta - dodaje.

- Oczywiście opozycja będzie podważała wynik wyborów, oczywiście, jeśli je przegra, bo jeśli je wygra, tak jak w Aleksandrowie Kujawskim, zaakceptuje je - przekonuje Kanthak. - Rządzący są od tego, by nie pozwolić zawiesić demokracji na haku, bo jest epidemia. Demokracja trwa - dodaje gość “Wybierz! Podcastu”’.

Polityk PiS uderza też w Małgorzatę Kidawę-Błońską. - Patrząc na poparcie dla kandydatki PO, sądzę, że aż nadto wykorzystała kampanię, by zaprezentować się Polakom - kpi Jan Kanthak ze sztabu Andrzeja Dudy.

W drugiej części “Wybierz! Podcastu” rozmawiam z Karoliną Iwańską z Fundacji Panoptykon, współautorką raportu “Kto (naprawdę) Cię namierzył?”. Ekspertka opowiada o tym, czym jest mikrotargetowanie internetowe, a także jak wykorzystuje się je w kampanii wyborczej. - Polskie partie wykorzystują to narzędzie na bardzo małą skalę. To nas zaskoczyło, polskie partie są bardziej zachowawcze w porównaniu z brytyjskimi czy amerykańskimi - mówi Karolina Iwańska.

- W polskich kampaniach wydatki na kampanię w internecie nadal są niskie - to 8-9 proc. Widać, że politycy nadal stawiają na te tradycyjne metody dotarcia do wyborców. Może to zmieni się w obecnej kampanii, choć na razie patrząc na reklamy na Facebooku widać, że wydatki są nadal niskie - dodaje ekspertka Fundacji Panoptykon.