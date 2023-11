Wszystko jasne. Kosiniak powiedział, co będzie z Trzecią Drogą

Prezes PSL dodał, że wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, co jest wyraźnym sygnałem, że możliwe jest stworzenie nowego rządu. - Jest jasny i wyraźny sygnał: nowy rząd jest możliwy do stworzenia, potwierdzają to wszystkie ciała statutowe naszych partii - wskazał lider ludowców