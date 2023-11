Powstaje umowa koalicyjna. Są nowe postanowienia

Pojawiły się obawy, że utrzymanie osłony może wpłynąć na to, że wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku może przesunąć się w czasie ze względów finansowych. Podniesienie tej kwoty do 60 tys. to dla rządu koszt ok. 40 mld zł. Należy doliczyć jeszcze do tego rekompensaty dla samorządów, które wyniosą kilkanaście miliardów zł.