Nowy sondaż. Najważniejsze zadanie dla rządu

- Obniżanie inflacji za priorytet dla nowej władzy uważa co czwarta kobieta i blisko co piąty mężczyzna (19%). Zatrzymanie tempa wzrostu cen jest najpilniejszą do rozwiązania kwestią w opinii 3 na 10 respondentów między 25 a 34 rokiem życia - mówi w rozmowie z rp.pl Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.