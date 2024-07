Kierowcy aż przecierają oczy. Odsłonią wstrząsający pomnik

Co do symboliki, przyznaje, że "może i jest za mocna". Ale od razu podnosi argument o tym, że strona ukraińska blokuje ekshumacje ofiar Wołynia. - Do tej pory nie potrafiliśmy nic uzyskać w rozmowie z Ukraińcami, nawet nie próbowaliśmy, bo wojna. Dlaczego Niemcy, którzy mniej wkładu włożyli w pomoc, uzyskali zgodę na ekshumację swoich żołnierzy z Wehrmachtu pół roku temu? Nie chodzi o to, że mamy ich szantażować, ale przepraszam, ich to nic by nie kosztowało - uważa Janusz.