Nie spodobała mu się treść tablicy. Burmistrz postawił się marszałkowi

Do tej pory tablice zawisły w 15 miejscowościach na Lubelszczyźnie. - Ale niektórzy włodarze mają problem - przyznaje prof. Sabina Bober. - Mam przypadek burmistrza Annopola. Dzwoniliśmy do niego wiele razy, a on powiedział, że "żadnej żydowskiej tablicy" nie powiesi – relacjonuje historyczka.