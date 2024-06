Ekipa Romanowskiego pod lupą. Lasy Państwowe donoszą po audycie

Andrzej Borowiec przekonuje, że nic nie wie o doniesieniu do prokuratury w sprawie kilometrówek. - W mojej ocenie sprawa ma charakter polityczny i jest to charakterystyczne podejście nowej władzy do poprzedniej ekipy - komentuje polityk Suwerennej Polski, który obecnie jest wójtem Aleksandrowa w powiecie biłgorajskim. - Jestem nie tylko zszokowany, ale i zbulwersowany taką polityczną nagonką, która ma zdecydowanie rys zemsty politycznej – dodaje i zapowiada, że jest do dyspozycji prokuratury.