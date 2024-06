Decyzja w sprawie immunitetu i aresztu Romanowskiego za ponad dwa tygodnie. Śledczy pisali o "obawie mataczenia"

To jednak dopiero początek sejmowej procedury, bo następnie zostanie on przekazany do komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Jej przewodniczący poseł Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z WP wyjaśnia, że jednocześnie marszałek Sejmu wyznaczy Romanowskiemu czas na decyzję, czy nie będzie chciał zrzec się immunitetu. W ostatnim przypadku Michał Woś miał na podjęcie podobnej decyzji trzy dni. Dopiero później zbierze się komisja, by zdecydować w sprawie wniosku prokuratora generalnego.