PSL nie zmieni zdania. Kosiniak-Kamysz nie dał się przekonać Kotuli

Z tego powodu wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska zachęca Lewicę do tego, by w przypadku przedłużającej się dyskusji - złożyć projekt poselski. - Czerwiec jest miesiącem dumy. Jeśli się okaże, że to nie będzie rządowy projekt, to będę sama namawiać, zresztą namawiam panią ministrę Kotulę, żebyśmy przygotowały projekt poselski i zaczęli procedować to w Sejmie - powiedziała w TVN24.