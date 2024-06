Twój ślub może być nieważny. Watykan opublikował dokument

Intencja szafarza

Dokument podkreśla, że szafarz sprawujący sakrament musi mieć "intencję czynienia przynajmniej tego, co czyni Kościół", zaś to, co czyni Kościół, "jest tym, co ustanowił Chrystus" i "przyczynia się do uczynienia działania sakramentalnego przedłużeniem zbawczego dzieła Pana".